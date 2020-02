Em meio à crise com Congresso, Bolsonaro pede excludente de ilicitude

Equipe BR Político

Com o Congresso irritado por causa da convocação para protestos no dia 15, Jair Bolsonaro pediu para que o Parlamento aprove o projeto do excludente de ilicitude. O tema já foi excluído do pacote anticrime de Sérgio Moro e, apesar do Planalto ter enviado um projeto sobre o assunto, está fora de cogitação ser pautado pela Câmara dos Deputados. “Vai que aconteça um acidente, você, soldado de 22 anos de idade, pode responder por esse ato e a punição é pesada. O que eu quero do parlamento, para eu poder ter tranquilidade para assinar decretos de Garantia de Lei e Ordem (GLO). Queremos atender os governadores., mas eles precisam ter ciência que precisam nos apoiar para o Parlamento votar o excludente de ilicitude”, disse em live desta quinta-feira.