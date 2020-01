Em meio à crise da água, Bolsonaro vai ao Rio

Equipe BR Político

Há mais de 15 dias, cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro vivem a crise da água. Nas torneiras chegam litros de água com cor, cheiro e gosto de terra. Até agora, o presidente Jair Bolsonaro não fez nenhum comentário crítico ou solidário sobre o problema que atinge o berço eleitoral de sua família.

Nesta segunda-feira, 20, Bolsonaro estará na cidade para três encontros: o primeiro será com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Depois, o presidente vai se reunir com o comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior. O encontro mais esperado do dia, porém, será com a atriz Regina Duarte, que foi convidada pelo presidente para assumir a Secretaria Especial de Cultura. Até o fim de hoje, espera-se que alguma decisão sobre a pasta seja tomada.