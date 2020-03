Em meio à crise econômica, Bolsonaro fala de Cuba

Enquanto os mercados globais derretem devido à queda do preço do petróleo e à epidemia de coronavírus, Jair Bolsonaro e seu filho, o chanceler informal Eduardo Bolsonaro, tratam de Cuba. Os dois se encontraram na manhã desta segunda-feira, 9, com o senador Marco Rubio, do Partido Republicano norte-americano. Na reunião, que aconteceu em Miami, um dos assuntos foi a “escravidão” dos médicos cubanos, segundo Eduardo. “Ele dá o tom quando o assunto é Cuba, Venezuela e América Latina dentro do Congresso dos EUA e tem feito um extraordinário trabalho, principalmente sobre a escravidão dos médicos cubanos”, escreveu o filho do presidente ao replicar imagem do encontro.

Senador Marco Rubio @marcorubio (Rep.-Florida) é muito querido pelos brasileiros nos EUA! Ele dá o tom quando o assunto é Cuba, Venezuela e Am. Latina dentro do Congresso dos EUA e tem feito um extraordinário trabalho, principalmente sobre a escravidão dos médicos cubanos🇧🇷🤝🇺🇸 https://t.co/A7SxLmbjaF — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) March 9, 2020