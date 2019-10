Em meio à eleição argentina, Alberto Férnandez parabeniza Lula

Equipe BR Político

Tudo indica que a relação entre o governo brasileiro e o argentino não deve ser dos melhores após a possível vitória de Alberto Férnandez nas eleições presidenciais do país vizinho. Férnandez fez questão de postar em seu Twitter uma homenagem ao ex-presidente Lula em razão do aniversário do petista. Neste domingo, simpatizantes de Lula têm postado mensagens homenageando-o pelos seus 74 anos de vida.