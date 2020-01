Em meio a fritura na Casa Civil, Bolsonaro cancela ‘live’

Gustavo Zucchi

Em meio à crise na Casa Civil potencializada com a queda do braço direito do ministro Onyx Lorenzoni na pasta, o presidente Jair Bolsonaro avisou que não fará sua tradicional transmissão nas redes sociais de quinta-feira. Em seu Twitter, o presidente alegou que está em Minas Gerais acompanhando a situação do Estado castigado pelas fortes chuvas que resultaram na morte de 55 pessoas.

Em Brasília, o cheiro é de fritura de Lorenzoni. O caso começou com a demissão de Vicente Santini, secretário-executivo da pasta que utilizou um voo de FAB para ir à Índia com apenas três servidores. Na sequência, Santini foi readmitido e demitido novamente por ordem do presidente, que ainda esvaziou a Casa Civil transferindo o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para o Ministério da Economia.