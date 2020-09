Em meio a incêndios no Pantanal, Bolsonaro vai ao MT para evento do agronegócio

O presidente Jair Bolsonaro participa nesta sexta-feira, 18, de evento do agronegócio nos municípios produtores de soja de Sinop e Sorriso no Mato Grosso, Estado que sofre com as queimadas tanto na região do Pantanal, no sul do Estado, quanto na região Amazônica, na divisa norte.

Do início do ano até a última quarta, o aumento das queimadas no Pantanal foi de 208%, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Ontem, em evento na Paraíba, Bolsonaro afirmou que o Brasil “está de parabéns” pela maneira como defende o meio ambiente.

A previsão é de que o presidente participe ainda nesta manhã de evento de entrega de títulos de propriedades rurais e, à tarde, do lançamento simbólico do plantio da soja. Não consta na programação de viagem do presidente visita às regiões afetadas pelos incêndios florestais.