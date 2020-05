Em meio à pandemia, PIB encolhe 1,5% no primeiro tri

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil caiu 1,5% no primeiro trimestre de 2020, na comparação com o último trimestre do ano anterior, de acordo com o IBGE. Com isso, está em patamar semelhante ao que se encontrava no segundo trimestre de 2012. A queda reflete diretamente como a economia foi afetada nos primeiros meses pela pandemia do novo coronavírus e o distanciamento social.

Os dados são do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais divulgado nesta sexta-feira, 29. Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a economia recuou 0,3%. Em valores correntes, o PIB chegou a R$ 1,803 trilhão.

A queda do PIB interrompe a sequência de quatro trimestres positivos e marca o menor resultado desde o segundo trimestre de 2015 (-2,1%).

De acordo com a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, a retração da economia foi causada, principalmente, pelo recuo de 1,6% nos serviços, setor que representa 74% do PIB. A indústria também caiu (-1,4%), enquanto a agropecuária cresceu (0,6%).

“Aconteceu no Brasil o mesmo que ocorreu em outros países afetados pela pandemia, que foi o recuo nos serviços direcionados às famílias devido ao fechamento dos estabelecimentos. Bens duráveis, veículos, vestuário, salões de beleza, academia, alojamento, alimentação sofreram bastante com o isolamento social”, explica.