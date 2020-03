Em Minas, Zema e prefeito de BH divergem sobre isolamento

Nossa prioridade são as vidas. Mas temos que pensar na sobrevivência do nosso povo e nos empregos. Por isso, me reuni com o comitê para enfrentamento do Covid-19 e determinei a elaboração de um estudo com as perspectivas para a abertura gradual dos estabelecimentos.

— Romeu Zema (@RomeuZema) March 28, 2020