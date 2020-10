Em Natal, Álvaro Dias lidera com 36,4%, aponta Paraná Pesquisas

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 15, aponta que o candidato à reeleição, Álvaro Dias (PSDB) lidera com vantagem a corrida eleitoral pela prefeitura de Natal. Segundo a pesquisa, ele tem 36,4% das intenções de voto, mais do que o triplo do segundo colocado, Kelps Lima (Solidariedade), que tem 10,3%.

Na sequência, quem aparece é o Delegado Sergio Leocádio (PSL), que tem 6,4%, ele é seguido de perto por Hermano Morais (PSB), que tem 5,4%. Em seguida, Carlos Alberto (PV) soma 4%; Coronel Azevedo (PSC) tem 2,4%; Senador Jean (PT) alcançou 2%; Coronel Helio Oliveira (PRTB) soma 1,7%; Afrânio Miranda (Podemos) registrou 1,6%; e Fernando Freitas (PCdoB) com 1%.

Fernando Pinto (Novo), Rosália Fernandes (PSTU), Nevinha Valentim (Psol), e Jaidy Oliveira de Sousa (DC) tiveram menos de 1% das intenções cada. A soma dos eleitores que dizem que vão votar branco, nulo ou em nenhum dos candidatos é de 20%. Não sabem ou não responderam soma 7,4%.

O Paraná Pesquisas ouviu 700 eleitores entre os dias 12 e 14 de outubro. A margem de erro do levantamento é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação RN-05048/2020.