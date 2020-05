Em nove horas de depoimento, Moro reforça acusações contra presidente

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro reforçou as acusações contra Jair Bolsonaro durante as nove horas de depoimento feito neste sábado à Polícia Federal, em Curitiba. Moro voltou a dizer que o presidente tentou interferir politicamente no comando da PF e em algumas das suas superintendências estaduais.

O depoimento do ex-ministro foi tomado por causa do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal por decisão do ministro Celso de ameliorate para investigar as acusações feitas por ele contra o presidente. No depoimento, Moro teria mostrado mais troca de conversas com Bolsonaro e outras mensagens enviadas por outras pessoas que também exibiriam o movimento do presidente para interferir na PF.