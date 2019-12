Inflação, em novembro, foi de 0,51%

Equipe BR Político

O aumento no preço da carne nas últimas semanas incidiu diretamente na inflação de novembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira, 6, apresentou resultado de 0,51% para o mês. Este é o maior patamar para novembro desde 2015. Em outubro, a alta foi de 0,10%. No ano, a inflação acumulada é de 3,12%. Nos últimos 12 meses, avanço é de 3,27%.

De acordo com o IBGE, as carnes tiveram uma alta de 8,09% em novembro, a maior contribuição individual para o aumento do IPCA. O segundo maior impacto veio das loterias, que tiveram alta de 24,35% no mês passado.