Em novo discurso, Biden fala em ‘reconstruir a classe média’

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou em discurso na noite de sábado, 7, que batalhou pelo cargo para “reconstruir a espinha dorsal da nação: a classe média” e também para “restaurar a alma dos Estados Unidos”. De acordo com a pesquisa de boca de urna da agência AP, a AP Vote Cast, o democrata obteve tanto a maioria do apoio dos mais ricos, 51% dos votos (salário a partir de US$ 100 mil/ano), quanto dos mais pobres (menos de US$ 50 mil), com 53% da preferência. Biden ficou na frente de Trump ainda na camada de americanos com renda intermediária (US$ 50 mil a US$ 99.999), com 50% dos votos contra 48% do republicano.

Leia a íntegra do discurso:

“Uma nação unida. Uma nação fortalecida. Uma nação curada. Os Estados Unidos da América. Meus companheiros americanos, o povo desta nação falou. Eles nos deram uma vitória clara. Uma vitória convincente. Uma vitória para “Nós, o Povo”.

Ganhamos com o maior número de votos já concedidos para uma chapa presidencial na história desta nação – 74 milhões.

Sinto-me humilde pela confiança e segurança que vocês depositaram em mim. Prometo ser um presidente que não busca dividir, mas unificar.

Quem não vê os estados Vermelho e Azul, mas sim Estados Unidos. E que trabalhará de todo o coração para conquistar a confiança de todo o povo.

Pois é disso que se tratam os Estados Unidos: o povo. E é disso que se tratará a nossa Administração. Procurei este cargo para restaurar a alma dos Estados Unidos. Para reconstruir a espinha dorsal da nação – a classe média.Para tornar os Estados Unidos respeitado em todo o mundo novamente e nos unir aqui em casa.

É a honra de minha vida que tantos milhões de americanos tenham votado por esta visão. E agora o trabalho de tornar essa visão real é a tarefa de nosso tempo.

Como já disse várias vezes, sou o marido de Jill. Eu não estaria aqui sem o amor e o apoio incansável de Jill, Hunter, Ashley, todos os nossos netos e seus cônjuges, e toda a nossa família.

Eles são meu coração. Jill é uma mãe – uma mãe militar – e uma educadora. Ela dedicou sua vida à educação, mas ensinar não é apenas o que ela faz – é quem ela é. Para os educadores da América, este é um grande dia: vocês terão um na Casa Branca e Jill será uma excelente primeira-dama.

E terei a honra de servir com uma vice-presidente fantástica – Kamala Harris – que fará história como a primeira mulher, a primeira mulher negra, a primeira mulher descendente do sul da Ásia e a primeira filha de imigrantes a ser eleita para um cargo nacional neste país.

Já passou muito tempo e lembramos esta noite de todos aqueles que lutaram tanto por tantos anos para fazer isso acontecer. Mas, mais uma vez, os Estados Unidos dobraram o arco do universo moral em direção à justiça.

Kamala, Doug – goste ou não – vocês são família. Vocês se tornaram Bidens honorário e não há saída. A todos aqueles que se voluntariaram, trabalharam nas urnas no meio desta pandemia, funcionários eleitorais locais – vocês merecem um agradecimento especial desta nação.

À minha equipe de campanha, e a todos os voluntários, a todos aqueles que tanto se deram para tornar este momento possível, devo tudo a vocês.

E para todos aqueles que nos apoiaram: Estou orgulhoso da campanha que construímos e realizamos. Estou orgulhoso da coalizão que formamos, a mais ampla e diversa da história.

Democratas, republicanos e independentes. Progressistas, moderados e conservadores. Jovem e velho. Urbano, suburbano e rural. Gay, hetero, transgênero. Branco. Latino. Asiático. Americano nativo.

E especialmente para aqueles momentos em que esta campanha estava em seu ponto mais baixo – a comunidade afro-americana se levantou novamente por mim. Eles sempre estão atrás de mim e eu vou protegê-los.

Eu disse desde o início que queria uma campanha que representasse os Estados Unidos da América, e acho que fizemos isso. É assim que eu quero que o governo se pareça. E para aqueles que votaram no presidente Trump, entendo sua decepção esta noite.

Eu mesmo perdi algumas eleições. Mas agora, vamos dar uma chance um ao outro. É hora de colocar de lado a retórica dura.

Para baixar a temperatura. Para se ver novamente. Para ouvir um ao outro novamente. Para progredir, devemos parar de tratar nossos oponentes como nossos inimigos. Não somos inimigos. Nós somos americanos.

A Bíblia nos diz que para tudo há um tempo – um tempo para construir, um tempo para colher, um tempo para semear. E um tempo para curar. Esta é a hora de curar.

Agora que a campanha acabou – qual é a vontade do povo? Qual é o nosso mandato?

Acredito que seja o seguinte: os americanos nos convocaram para organizar as forças da decência e as forças da justiça. Para comandar as forças da ciência e as forças da esperança nas grandes batalhas de nosso tempo.

A batalha para controlar o vírus. A batalha para construir prosperidade. A batalha para garantir os cuidados de saúde da sua família. A batalha para alcançar a justiça racial e erradicar o racismo sistêmico neste país. A batalha para salvar o clima.

A batalha para restaurar a decência, defender a democracia e dar a todos neste país uma chance justa. Nosso trabalho começa com o controle da Covid.

Não podemos consertar a economia, restaurar nossa vitalidade ou saborear os momentos mais preciosos da vida – abraçar um neto, aniversários, casamentos, formaturas, todos os momentos que mais importam para nós – até que tenhamos esse vírus sob controle.

Na segunda-feira, nomearei um grupo de cientistas e especialistas líderes como Conselheiros de Transição para ajudar a pegar o plano Biden-Harris para a Covid e convertê-lo em um plano de ação que começa em 20 de janeiro de 2021.

Esse plano será construído sobre os alicerces da ciência. Será construído com compaixão, empatia e preocupação. Não pouparei esforços – ou comprometimento – para reverter essa pandemia.

Concorri como um democrata orgulhoso. Agora serei um presidente americano. Eu vou trabalhar tão duro para aqueles que não votaram em mim – quanto para aqueles que votaram.

Que esta era sombria de demonização nos Estados Unidos comece a terminar – aqui e agora. A recusa de democratas e republicanos em cooperar uns com os outros não se deve a alguma força misteriosa fora de nosso controle.

É uma decisão. É uma escolha que fazemos. E se pudermos decidir não cooperar, então podemos decidir cooperar. E acredito que isso faz parte do mandato do povo americano. Eles querem que cooperemos.

Essa é a escolha que farei. E peço ao Congresso – tanto democratas quanto republicanos – que faça essa escolha comigo. A história americana é sobre a lenta, mas constante expansão das oportunidades.

Não se engane: muitos sonhos foram adiados por muito tempo. Devemos tornar a promessa do país real para todos – não importa sua raça, sua etnia, sua fé, sua identidade ou sua deficiência.

Os Estados Unidos sempre foram moldados por pontos de inflexão – por momentos em que tomamos decisões difíceis sobre quem somos e o que queremos ser.

Lincoln em 1860 – vindo para salvar a União. FDR [Franklin Delano Roosevelt] em 1932 – prometendo a um país sitiado um New Deal. JFK em 1960 – prometendo uma Nova Fronteira. E há doze anos – quando Barack Obama fez história – e nos disse: “Sim, nós podemos.”

Estamos novamente em um ponto de inflexão. Temos a oportunidade de derrotar o desespero e construir uma nação de prosperidade e propósito.

Nós podemos fazer isso. Eu sei que podemos. Há muito tempo falo sobre a batalha pela alma desta nação. Devemos restaurar a alma dos Estados Unidos.

Nossa nação é moldada pela batalha constante entre nossos melhores anjos e nossos impulsos mais sombrios. É hora de nossos melhores anjos prevalecerem. Esta noite, o mundo inteiro está assistindo. Acredito que, no nosso melhor, os Estados Unidos são um farol para o mundo.

E não lideramos pelo exemplo do nosso poder, mas pelo poder do nosso exemplo. Sempre acreditei que podemos definir os EUA em uma palavra: possibilidades.

Que nos Estados Unidos todos devem ter a oportunidade de ir tão longe quanto seus sonhos e habilidades dadas por Deus os levarem. Você vê, eu acredito na possibilidade deste país.

Estamos sempre olhando para frente. Rumo a uma país mais livre e justo. Rumo a um país que cria empregos com dignidade e respeito. Rumo a um país que cura doenças – como câncer e Alzheimer.

À frente de um Estados Unidos que nunca deixa ninguém para trás. Que nunca desiste, nunca desiste.

Esta é uma grande nação. E nós somos boas pessoas. Estes são os Estados Unidos da América.

E nunca houve nada que não pudéssemos fazer quando o fizemos juntos. Nos últimos dias de campanha, tenho pensado em um hino que significa muito para mim e para minha família, principalmente meu falecido filho Beau. Ele captura a fé que me sustenta e que acredito sustentar os Estados Unidos.

E espero que possa fornecer algum conforto e consolo às mais de 230.000 famílias que perderam um ente querido devido a este terrível vírus este ano. Meu coração está com cada um de vocês. Espero que este hino também lhe dê consolo.

“E Ele vai te levantar nas asas da águia,

Suporta o sopro do amanhecer,

Faça você brilhar como o sol,

E segure você na palma da Sua Mão. “

E agora, juntos – nas asas da águia – embarcamos na obra que Deus e a história nos chamaram a fazer.

De coração cheio e mãos firmes, com fé na América e uns nos outros, com amor ao país – e sede de justiça – sejamos a nação que sabemos que podemos ser.

Uma nação unida. Uma nação fortalecida. Uma nação curada. Os Estados Unidos da América.

Deus te abençoe. E que Deus proteja nossas tropas.”