Em outubro, Brasil tem saldo de mais de 231 mil empresas abertas

Com 320.559 novas empresas abertas e 89.306 fechadas, o saldo do Brasil, em outubro, foi de 231.253 novos negócios, de acordo com dados do Mapa de Empresas, do Ministério da Economia.

De acordo com a pasta, entre os Estados com maior aumento porcentual em relação ao registro de novas empresas, o Amapá foi o que mais cresceu. Em outubro, foram abertos 755 novos empreendimentos no Estado, 15,62% de crescimento se comparado com setembro. Destacam-se, também, Mato Grosso (5,13%) e Rondônia (3,71%).

Na outra ponta, Tocantins é o Estado com a maior variação em relação ao número de empresas fechadas. Em outubro, 601 negócios fecharam as portas, o equivalente a um aumento de 19,48% em relação ao mês anterior.

A atividade econômica com maior crescimento em outubro foi o comércio varejista de bebidas, que teve aumento de 4,81% no registro de novos negócios, na comparação com o mês anterior. Transporte rodoviários de cargas cresceu 4,77% e promoção de vendas, 3,26%.