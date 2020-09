Em outubro, São Paulo pode avançar para a fase verde, diz Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou nesta sexta-feira, 18, que a Capital deve passar para a fase 2 verde, menos restritiva, na próxima reclassificação a ser feita do Plano São Paulo, no início de outubro. Atualmente, São Paulo está na fase 3 amarela, patamar alcançado desde 26 de junho.

Em coletiva de imprensa no Palácio do Bandeirantes, Covas disse que o município de São Paulo atende aos critérios da fase verde de taxa de ocupação dos leitos de UTI, oferta de espaços para internação e diminuição do número de casos, internações e óbitos.

De acordo com boletim de quinta-feira à noite da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, a Capital tem 318.968 casos confirmados de covid-19 e 12.237 óbitos registrados.