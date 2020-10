Em palanque no sertão, Bolsonaro pede voto para quem tem Deus no coração

O presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quinta, 1, aos eleitores de São José do Egito (PE) que votem nesta eleição em candidatos que tenham Deus no coração e alma patriota, durante inauguração da 2ª etapa do Sistema Adutor do Pajeú. O ato, mais uma vez em tom de campanha eleitoral, contou com discursos do senador Fernando Bezerra (MDB-PE) e do ministro Rogério Marinho.

No palanque, o chefe do Planalto voltou a condenar o fechamento do comércio por causa da pandemia e exaltou a cloroquina, que, segundo ele, tem eficácia, ao contrário do que dizem organismos internacionais e instituições científicas do Brasil e do mundo. “Não existe satisfação maior para nós, políticos, do que estar no meio do povo”, vibrava. “Viver sem vocês é morrer. Vamos estar juntos do começo ao fim”, vaticinou. Mais de uma vez disse que o povo nordestino é “maravilhoso” e que quase amarrou seu bode no sertão nordestino após viver uma paixão por lá.

Segundo Bolsonaro, é possível ver que “no semblante do nordestino, quando chega a água, parece que ele ganhou na Mega Sena”. No final, respingou os presentes com a água de uma pequena fonte instalada no local para celebrar o ato.

A agenda incluiu visita às obras do Ramal do Agreste na estação de bombeamento VII, integrante do Projeto de Integração do Rio São Francisco, em Sertânia (PE), com retorno previsto para Brasília às 14h.