Em Palmas, prefeita do PSDB se mantém na liderança

Segundo pesquisa Ibope divulgada pela TV Anhanguera na quinta-feira, 22, a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) se mantém em primeiro lugar na disputa municipal ao avançar de 28% para 36%. Em segundo, numericamente, o Professor Júnior Geo (PROS) se manteve em 12%, empatado com Eli Borges (Solidariedade), que passou de 7% para 8%, e com Vanda Monteiro (PSL), que oscilou de 8% para 7%.

Marcelo Lelis (PV) caiu de 8% para 5%, sendo o mais rejeitado deles, com 32%. Nesse quesito, Tiago Amastha Andrino (PSB) está em segundo, com 30%, Cinthia Ribeiro (PSDB) em terceiro, com 27%, e Vilela do PT (PT) com 26%.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número TO‐04226/2020, tem margem de erro de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos, foi feita com 602 eleitores da capital entre os dias 20 e 22 e tem nível de confiança de 95%.