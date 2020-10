Em Porto Velho, Hildon Chaves lidera com 23%

Candidato à reeleição em Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB) está em primeiro lugar nas intenções de voto pela prefeitura, segundo pesquisa Ibope divulgada na noite de quarta-feira, 14. O atual prefeito tem 23%, e é seguido por Vinícius Miguel (Cidadania), com 12%.

Na sequência, quem aparece é: Cristiane Lopes (PP), com 9%; Dr. Breno Mendes (Avante), 7%; Lindomar Garçon (Republicanos), 6%; Coronel Ronaldo Flores (Solidariedade), 5%; Williames Pimentel (MDB), 4%; e Sargento Eyder Brasil (PSL), com 3%. Leonel Bertolin (PTB), Pimenta de Rondônia (PSOL), Ramon Cujuí (PT) e Samuel Costa (PC do B) registraram 1% cada um. Edvaldo Soares (PSC) e Ted Wilson (PRTB) não atingiram 1%. Geneci Gonçalves (PSTU) não pontuou.

A soma dos eleitores que pretendem votar branco ou nulo é de 16%. Não sabem ou não responderam somam 10%.

O Ibope ouviu 504 eleitores de Porto Velho entre os dias 12 e 14 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob a identificação RO-05800/2020.