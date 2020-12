Em Praia Grande, Bolsonaro ‘se arrisca um pouco para ver o que acontece’

O presidente Jair Bolsonaro tomou seu “banho” de povo nesta manhã de quarta, 30, em Praia Grande (SP), sem uso de máscara diante de uma maioria também sem qualquer proteção contra a disseminação do novo coronavírus, incluindo crianças e idosos.

Bolsonaro lamentou a morte de um policial militar ao tentar salvar crianças em apuros dentro da água e disse que deve comparecer ao enterro do cabo nesta tarde.

Reconheceu que havia aglomeração, mas o contato com seu público falou mais alto, dizendo que “se arrisca um pouco para ver o que acontece”. Também reiterou críticas a governadores, afirmando que seis meses de lockdown não deram certo, sem apontar onde foi decretado o fechamento total de territórios nesta pandemia.

Foi questionado sobre o fim do pagamento do auxílio emergencial, e respondeu que “a capacidade de endividamento do País chegou ao limite”.