Em primeiro dia de campanha, candidatos de SP vão às ruas

Os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais deste ano aproveitaram o primeiro dia de campanha eleitoral para ir às ruas. Em vários casos, aglomerações foram registradas ao redor dos postulantes.

Candidato à reeleição, o prefeito Bruno Covas (PSDB) participou de uma missa na paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro Vila Suzana, na Zona Sul. Acompanhado do candidato a vice, vereador Ricardo Nunes (MDB), o Covas cantou, rezou, comungou e leu um trecho da bíblia.

Pela manhã, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, comandou uma caminhada até o comitê de campanha no Largo de São Mateus. À tarde, ele participou de ato político na Praça da República, no Centro da Capital.

A candidata do Novo, Marina Helou, cumpriu agenda após o almoço com moradores da região da Brasilândia.

A deputada federal Joice Hasselmann, que disputa pelo PSL, visitou o Jardim Peri, na Zona Norte da Capital, pela manhã.

O candidato pelo PSB, Márcio França, aproveitou as primeiras horas da manhã de domingo para realizar a gravação de vídeo para a campanha. Depois, ele seguiu para a Praça Charles Miller, no Pacaembu, onde se reuniu com apoiadores.

No mesmo cenário, o deputado estadual Arthur do Val (Patriotas), entre “tiradas e colocadas” de máscaras, se reuniu com apoiadores e mostrou tudo em transmissão ao vivo no Instagram.

Andrea Matarazzo (PSD) visitou bairro da Zona Norte de São Paulo, como mostrou pelas redes sociais.

O deputado Celso Russomanno (Republicanos), que aparece em primeiro lugar em levantamento realizado pelo Datafolha, não publicou nenhuma atividade de agenda de campanha nas redes sociais.