Em processo de fritura, Regina Duarte almoça com Bolsonaro

A secretária de Cultura, Regina Duarte, e o Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, são esperados nesta quarta-feira, 6, para um almoço com o presidente Jair Bolsonaro. O encontro ocorre em meio ao processo de fritura da atriz por parte do Planalto.

A ida de Regina a Brasília ocorre uma semana depois de o presidente Bolsonaro reclamar do fato de a atriz estar trabalhando de sua casa, em São Paulo. “Infelizmente a Regina está trabalhando pela internet ali e eu quero que ela esteja mais próxima. Uma excelente pessoa, um bom quadro, é também uma secretaria que era ministério, muita gente de esquerda, pregando ideologia de gênero, essas coisas todas que a sociedade, a massa da população não admite e ela tem dificuldade nesse sentido”, disse.

Ontem, a secretária se viu desautorizada com a nomeação do maestro Dante Montavani para a presidência da Funarte. Ele havia sido demitido do cargo na mesma data em que ela assumiu a secretaria.

No fim do dia, no entanto, Bolsonaro voltou atrás e mandou publicar uma nova portaria, tornando sem efeito a nomeação do maestro.