Em representação, Rede cobra que Eduardo perca o mandato

Equipe BR Político

Como prometido na última semana, a Rede Sustentabilidade apresentou nesta segunda-feira, 4, uma representação à Mesa Diretora da Casa cobrando a perda de mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) por “militar de forma contrária” à democracia e demonstrar “desprezo pela vontade do povo”.

A representação é uma consequência à declaração do filho do presidente Jair Bolsonaro na qual defendeu a edição de um “novo AI-5” como resposta à “radicalização da esquerda”. O pedido da Rede será apreciado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa, informou o Blog do Fausto.

Em manifestação, a Rede afirma que a declaração de Eduardo caracterizaria abuso de imunidade material e “danos incomensuráveis ao Poder Legislativo”. O partido também acusa o deputado de “violar o interesse público, a vontade popular e a Constituição Federal”.

Como você leu no BRP, o Planalto já começou as articulações no Congresso para evitar que o 03 perca seu mandato, o que seria a punição mais dura a ser aplicada pelo conselho.