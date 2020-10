Em resposta a Biden, Bolsonaro fala em ‘Forças Armadas preparadas’

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden. Desta vez, o brasileiro foi além. Para defender a “soberania” do País sobre a Amazônia disse que é necessário ter as Forças Armadas “bem equipadas”. “Sabemos que alguns países do mundo têm interesse na Amazônia. E temos que dissuadi-los disso. E como faz isso? Com Forças Armadas preparadas”, afirmou em sua transmissão de quinta-feira nas redes sociais.

Bolsonaro ainda criticou governos anteriores por “sucatear” os militares, com a intenção de “implementar o projeto socialista”, em mais uma das teorias da conspiração divulgadas pelo presidente. “Toda mídia de esquerda critica: ‘A Defesa vai gastar mais do que a Educação’. Toda hora com essa besteira. Se algum dia alguma potência resolver fazer besteira aqui no Brasil vai fazer o quê? Vai ficar quieto, né? Vai meter o rabo no meio das pernas. Temos que tratar as Forças Armadas com carinho.”