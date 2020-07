Defesa diz que FA ‘atuam diretamente no combate ao coronavírus’ em resposta a Gilmar

O Ministério da Defesa, chefiado pelo ministro Fernando Azevedo e Silva, soltou uma nota em resposta à fala do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes em que criticou o Exército no sábado, 11. Em live realizada pela revista IstoÉ, Gilmar afirmou que a instituição está se associando a um “genocídio”, ao se referir à crise sanitária no País em meio à pandemia do coronavírus, agravada pela falta de um titular no Ministério da Saúde.

Na nota, a Defesa afirmou que as Forças Armadas “atuam diretamente no combate ao novo coronavírus, por meio da Operação Covid-19”, cujos resultados “mostram que a operação está atingindo os objetivos a que se propõe” e reforçou o “compromisso com a saúde e com o bem estar de todos o brasileiros de norte ao sul do País.”

Gilmar Mendes criticou a ocupação de militares em postos de comando no Ministério da Saúde no lugar de quadros técnicos que antes exerciam os cargos e afirmou que o “vazio” na Pasta, que está sem um ministro há 58 dias e é comandada hoje pelo general Eduardo Pazuello como interino, não é aceitável. “Pode até se dizer: a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a Estados e municípios. Se for essa a intenção é preciso se fazer alguma coisa. Isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara: o Exército está se associando a esse genocídio, não é razoável. É preciso pôr fim a isso”, disse o ministro.

Leia a nota do Ministério da Defesa na íntegra

O Ministério da Defesa (MD) informa que as Forças Armadas atuam diretamente no combate ao novo coronavírus, por meio da Operação Covid-19. Desde o início da pandemia, vem atuando sempre para o bem-estar de todos os brasileiros. São empregados, diariamente, 34 mil militares, efetivo maior do que o da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial, com 25.800 homens. O MD tem o compromisso com a saúde e com o bem estar de todos o brasileiros de norte ao sul do País. A mobilização desta Pasta começou no dia 5 de fevereiro, quando foi deflagrada a Operação Regresso à Patria Amada Brasil. Na ocasião, foram resgatados 34 brasileiros de Wuhan, na China, antes mesmo de aparecer o primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil, em 26 de fevereiro.

A Operação Covid-19, criada em 19 de março de 2020, estabeleceu 10 comandos conjuntos espalhados por todo o Brasil, além do Comando Aeroespacial (COMAE). Os resultados mostram que a operação está atingindo os objetivos a que se propõe. De lá para cá, foram descontaminados 3.348 locais públicos; realizadas 2.139 campanhas de conscientização junto à população, 3.249 ações em barreiras sanitárias e 21.026 doações de sangue; distribuídos 728.842 cestas básicas; produzidos 20.315 litros de álcool em gel e capacitadas 9.945 pessoas para realizar ações de descontaminação.

É ainda importante destacar que já foram transportadas 17.554 toneladas de pessoal e equipamentos médicos via terrestre, 471 toneladas de pessoal e equipamentos médicos via transporte aéreo, voadas 1.334 horas, o equivalente a 14,5 voltas ao mundo.

As Forças Armadas realizam permanentemente atividades subsidiárias para cooperar com o desenvolvimento nacional e defesa civil. Este ano, em face à pandemia causada pelo novo coronavírus, os Ministérios da Defesa e da Saúde, em ação conjunta, intensificaram a assistência à saúde prestada a indígenas em diversas localidades carentes e isoladas do país. As mais de 200 missões em aldeias indígenas somente na Amazônia Ocidental realizam atendimentos de saúde, promovem cuidados básicos de saúde e orientam sobre a prevenção de doenças, sempre respeitando os aspectos socioculturais, condizentes com a realidade de cada etnia.