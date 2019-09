Em resposta a Huck, Bolsonaro cita empréstimo para jatinho

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro rebateu a crítica feita pelo apresentador Luciano Huck de que ele seria “o último capítulo do que não deu certo”, durante a live semanal desta quinta, 15, sem citar nomes. “Gente está dizendo por aí que estamos no último capítulo do fracasso no Brasil, (que) eu sou opção para 2022, pode até ser, mas a gente vai mostrar o que você fez”, disse o presidente, fazendo referência a um empréstimo de R$ 2 bilhões que Huck teria feito no BNDES para a compra de um jatinho. “Juros de 3% para comprar jatinho? Isso é irresponsabilidade”, acrescentou Bolsonaro. O presidente destacou ainda não haver “ilegalidade” na negociação, “mas a gente vai mostrar para você pobre e miserável, ou você até bem de vida, bom empresário, mas que não era amigo do rei, não tinha como comprar isso aí”. Segundo ele, detalhes da “caixa-preta” dos empréstimos do banco serão revelados na próxima segunda-feira, 19.