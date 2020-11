Em Salvador, Bruno Reis lidera com 66% dos votos válidos, aponta Ibope

Pesquisa Ibope para a prefeitura de Salvador (BA) divulgada neste sábado, 14, mostra que o candidato Bruno Reis (DEM) lidera com a disputa com ampla vantagem. O atual vice-prefeito da capital aparece com 66% dos votos válidos, se elegendo já no primeiro turno. Em segundo lugar na disputa está Major Denice Santiago (PT), com 17% dos votos. Os demais candidatos não chegam nem a 10% cada de votos válidos.

Os votos válidos não incluem votos brancos, nulos e indecisos. Os tribunais regionais eleitorais levam em consideração os votos válidos para definir o resultado da eleição. Para um candidato ganhar no primeiro turno, ele precisa de 50% mais um dos votos válidos.

A sequência está assim: Pastor Sargento Isidório (Avante) tem 6%; Olívia Santana (PCdoB) tem 4%; João Carlos Bacelar (Podemos) soma 3%; Cezar Leite (PRTB) tem 2%; Hilton Coelho (Psol), 1%. Rodrigo Pereira (PCO) e Celsinho Cotrim (Pros) não pontuaram.

O Ibope ouviu 805 eleitores de Salvador entre os dias 12 e 13 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação BA-06193/2020.