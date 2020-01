Em SP, Festival Verão Sem Censura a favor da ‘resistência’

Equipe BR Político

Em contraponto à política cultural adotada pelo governo federal – muito por conta do ex-secretário de Cultura Roberto Alvim – começa, nesta sexta-feira, 17, o Festival Verão Sem Censura, promovido pela Prefeitura de São Paulo. “O festival vai acolher todas as produções que estão sendo censuradas pelo governo federal”, conta o secretário municipal de Cultura, Alê Youssef.

O intuito do Festival Verão Sem Censura é “criar um ambiente de resistência” ao cenário atual, segundo o secretário. Serão 15 dias de atividades que incluem a apresentação de peças de teatro, filmes, debates, shows, exposições e performances. “Artistas que foram censuradas em outras épocas vão participar do debate”, diz Youssef.

A abertura do festival ocorre hoje, na Praça das Artes, no Centro de São Paulo, com show de Arnaldo Antunes, que recentemente teve seu videoclipe censurado na TV. Também hoje, o Theatro Municipal recebe, na sacada, o DJ Rennan da Penha, funkeiro idealizador do Baile da Gaiola preso em março e libertado em novembro.