Em SP, jovens até 29 anos são grupo no qual coronavírus mais cresceu

Jovens adultos, até 29 anos, são a faixa etária no qual o coronavírus mais cresceu no Estado de São Paulo. Reportagem do Estadão deste domingo mostra que o grupo representava 20% dos infectados em junho, e agora são 27% dos casos positivos da doença. São 307.685 contaminados até 29 anos desde o início da pandemia até o dia 1º de dezembro, segundo a publicação. Entretanto, é a faixa etária com menor mortalidade: 500 vidas perdidas de um total de 42.290 óbitos em São Paulo. Especialistas ouvidos pela publicação indicam que esse é um fenômeno que atinge o mundo todo na segunda onda da covid-19.