TSE: Tatto empobrece, Orlando enriquece e Matarazzo é o mais rico

Na disputa à Prefeitura de São Paulo, o candidato do PSD, Andrea Matarazzo, figura como o mais rico entre outros sete adversários da disputa municipal que já declararam bens ao site de prestação de contas eleitoral do TSE. Na lista, ainda não há dados do prefeito Bruno Covas (PSDB). Os dois mais pobres são Guilherme Boulos (PSOL), com R$ 15,4 mil em bens declarados, que vem a ser o mesmo valor do mesmo carro Celta declarado na eleição presidencial de 2018, e Filipe Sabará (Novo), com R$ 15,6 mil.

Matarazzo declarou ter R$ 1,49 milhão em bens neste ano, indicando um ligeiro empobrecimento em relação ao R$ 1,51 milhão declarado na disputa pela Câmara Municipal em 2012 e discreto enriquecimento relacionado ao R$ 1,39 milhão declarado na campanha a vice-prefeito em 2016.

Já Jilmar Tatto (PT) foi o que mais empobreceu, segundo declarou ao TSE. O ex-deputado federal declarou ter R$ 126,1 mil nesta eleição, contra R$ 1,37 milhão na disputa à vaga no Senado em 2018; R$ 1,87 milhão na disputa a deputado federal em 2010, em que foi eleito, e R$ 1,64 milhão na disputa pela cadeira na Câmara dos Deputados em 2006.

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB) enriqueceu de 2012 até 2020. Naquele ano, ele declarou ter R$ 473 mil na campanha para a Câmara Municipal. Agora, R$ 738,3 mil. Em 2018, ele afirmou ter R$ 479 mil em bens na campanha para deputado federal e, em 2014, em disputa para o mesmo cargo, R$ 472,6 mil.

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL) declarou ter R$ 186,9 mil em bens; Arthur do Val (Patriota), R$ 408,6 mil, e Vera (PSTU), R$ 20 mil.