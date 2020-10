Em SP, Orlando Silva abre propaganda eleitoral na TV e rádio

Em sorteio realizado na última sexta, 2, com a presença de representantes de partidos políticos e emissoras de rádio e televisão, ficou decidido que o candidato Orlando Silva (PCdoB) dará início ao horário gratuito em São Paulo, na sexta, 9, enquanto Filipe Sabará (NOVO) será o último a falar. A ordem de veiculação obedece a um rodízio, ou seja, o último veiculado no dia anterior é sempre o primeiro do dia seguinte.

Segundo os artigos 50 e 52 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), os juízes eleitorais responsáveis pela propaganda eleitoral devem elaborar o plano de mídia em reunião até 7 de outubro. Dois dias depois, tem início o horário eleitoral gratuito, que se encerra, para o primeiro turno, em 12 de novembro. Caso haja segundo turno, a propaganda em rádio e televisão será realizada entre 20 e 27 de novembro.

Os candidatos a vereador terão direito apenas à realização de inserções na programação das emissoras, realizando-se um rodízio na ordem de entrada com os candidatos a prefeito. A distribuição do horário eleitoral gratuito mediante inserções é feita em unidades de 30 segundos. Deve-se respeitar o tempo de 28 minutos para vereador e 42 para prefeito, o que totaliza 70 minutos diários.

A ordem então será: