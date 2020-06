Em SP, volta às aulas presenciais será gradual a partir de 8 de setembro

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta, 24, que o retorno às aulas presenciais no Estado será feito de forma gradual a partir de 8 de setembro nas redes pública e privada do ensino infantil, fundamental, médio e superior. Atualmente, cerca de 13 milhões de estudantes têm aula remota em razão da pandemia do novo coronavírus. Numa primeira fase, a volta às salas de aula vai atender 35% dos alunos, depois 70% e, em seguida, 100%. A reabertura das escolas só ocorrerá quando todas as cidades do Estado estiverem em fase de maior flexibilização da quarentena, ou seja, não será regionalizada. “Não vamos fazer uma abertura regionalizada para ter problema com pessoas que vão do interior para a capital estudar ou vice-versa, faremos tudo junto”, disse o secretário do Estado da Educação, Rossieli Soares.

De acordo com o governo paulista, o objetivo é que 100% dos alunos tenham condições de ir à escola ao menos uma vez por semana. “O nosso planejamento é de que todos os alunos, 100% deles, possam ter a oportunidade de ir à escola pelo menos uma vez na semana, mas nós discutiremos. A nossa previsão é de que no fim de julho entreguemos o protocolo detalhado da rede estadual”, afirmou Rossieli.

Ciente do esforço de alunos e professores para que o ano letivo não seja perdido, o governo deve ofertar um 4º ano do ensino médio facultativo em 2021. “O problema da aprendizagem será resolvido de dois a três anos. Nós temos um impacto muito grande. Estamos falando de algo que deverá ter um planejamento de recuperação que irá até o final de 2022. Para os estudantes finalistas, que não estarão com a gente por muito mais tempo, estamos dando a opção do quarto optativo”, acrescentou o secretário de Educação.

Será obrigatório uso de máscara dentro da instituição de ensino o tempo todo, no transporte escolar e em todo o percurso de casa até a escola. Profissionais da educação também serão testados, especialmente os de grupo de risco, assim como as famílias serão orientadas, segundo o governo, para que não mandem para a escola alunos que apresentarem sintomas da covid-19.

No último dia 16, o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) divulgou diretrizes nacionais para um protocolo de retorno às aulas presenciais. Veja abaixo os principais itens: