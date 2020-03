Em telefonema, Bolsonaro ‘reforça laços de amizade’ com Xi Jinping

Dias após a eclosão da crise diplomática entre Brasil e China deflagrada pelo filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, os dois países publicaram nesta terça, 24, manifestações conciliatórias no Twitter. O embaixador do país asiático no Brasil, Yang Wanming, publicou uma foto dos presidentes dos dois países apertando as mãos para dizer que eles “estão na ligação telefônica para trocar opiniões sobre os importantes temas de interesse comum”. Já Bolsonaro escreveu que “reafirmamos nossos laços de amizade, troca de informações e ações sobre o covid-19 e ampliação de nossos laços comerciais”.

Como você acompanhou aqui no BRP, Eduardo acusou a China de falta de transparência na divulgação de informações sobre a pandemia e de ser responsável pela crise sanitária global, na linha do que o presidente Donald Trump defende, tachando o novo coronavírus de “vírus chinês”.

Agora, o Presidente da China Sr. Xi Jinping e o Presidente do Brasil Sr. Jair Bolsonaro estão na ligação telefônica para trocar opiniões sobre os importantes temas de interesse comum. pic.twitter.com/qunlnM19kY — Yang Wanming (@WanmingYang) March 24, 2020