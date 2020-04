Em telefonema, Temer aconselhou Bolsonaro a decretar isolamento de 10 dias

O ex-presidente Michel Temer afirmou nesta manhã de sexta, 3, que ligou para o presidente Jair Bolsonaro no sábado passado para falar da pandemia do coronavírus no País. Segundo contou à Rádio Bandeirantes, o emedebista o aconselhou a decretar isolamento no Brasil por um período de 10 dias, que poderia ser revisto ou ampliado na sequência. “Ele foi muito delicado (na resposta) e entusiasmado. Claro que eu pedi permissão a ele para dar esse conselho. Ele me respondeu que eu tinha razão e que ele iria pensar sobre isso. Eu respondi que seria muito útil ao governo e ao povo”, disse Temer. Para o ex-presidente, a discordância entre Bolsonaro e o ministro Luiz Henrique Mandetta “não é útil” para o Brasil, mas que “entende” a posição do chefe do Planalto. O que ocorreu depois desse telefonema, você que acompanha o BRP, já sabe. Bolsonaro cogitou e ainda cogita decretar, ao contrário do conselho de Temer, abertura irrestrita do comércio. Para saber mais, leiam nossa newsletters diárias.