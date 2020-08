Em tom de comício, Marinho faz defesa do chefe e da retomada de obras

Da ala dos promotores do investimento público, o ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) discursou nesta manhã de quinta, 13, em evento de inauguração de obra no Pará, em tom de comício pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro, com defesa da retomada de obras públicas paradas no País, no momento em que o chefe do Planalto tenta aparar arestas na equipe econômica com promessas de manutenção do teto de gastos federais.

“Esse governo se preocupa com as pessoas, tem nos dado sempre o apoio necessário para exercermos nossa atividade. E a orientação é: não podemos deixar obras importantes que servem a população serem paralisadas porque o verdadeiro patrão da política brasileira, do presidente da República, do povo brasileiro, do parlamento é o povo que o elegeu, e é dessa forma que o presidente tem se comportado”, disse o ministro.

Como você leu em nossa newsletter de ontem, um dos principais articuladores de tentativas de “pedalar” com os gastos era justamente Marinho, que fez consultas ao Tribunal de Contas da União sobre a possibilidade de usar créditos extraordinários e até restos a pagar do chamado Orçamento de Guerra para custear obras de seu plano Pró-Brasil, o PAC bolsonarista.

Ao som de palmas, Marinho repetiu o mantra bolsonarista de que a Presidência age em nome do “sentimento do povo brasileiro” numa “comemoração” pelos 19 meses de governo, segundo ele, sem nenhuma notícia de corrupção:

“Nós estamos comemorando 19 meses de governo, de um governo que de uma forma ímpar não tem uma noticia de corrupção. O governo que tem se notabilizado por ter resiliência, foco, comando, determinação e espírito público. O governo que tem se preocupado com os anseios da população, um governo que está afinado e antenado com o sentimento do povo brasileiro. Há muito tempo se discutia no Brasil modificações importantes que eram varridas para debaixo do tapete. E a liderança do presidente Bolsonaro, trabalhando em conjunto com o Congresso nacional, atento a essa situação, fez a diferença”.