Em uma semana, covid-19 se espalha pelo Planalto

Segundo dados divulgados pela Secretaria-Geral da Presidência, até o dia 10 de julho, 128 servidores do Palácio do Planalto estavam infectados pela covid-19. O levantamento anterior, do dia 3 de julho, mostrava 108 casos de coronavírus, o que indica um aumento de 20 novos casos em apenas uma semana.

Atualmente, 36 servidores do Palácio do Planalto estão afastados de suas funções, inclusive o presidente Jair Bolsonaro (em partido), que testou positivo para a covid-19 no dia 7 de julho, no intervalo entre os dois balanços.

O primeiro caso registrado de coronavírus no Palácio do Planalto data de 12 de março, quando Fábio Wajngarten, chefe da Secretaria Especial de Comunicação (Secom), testou positivo após viagem da comitiva presidencial aos Estados Unidos.

Até 20 de maio, segundo dados obtidos pelo Estadão, o número de servidores contaminados era de 35. O aumento no número de casos no Planalto coincide com a ascensão da doença no Distrito Federal, que tem atualmente, segundo os últimos dados divulgados no dia 16 de julho pela Secretaria de Saúde, 7.7620 casos de covid-19.