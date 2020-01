Marcelo de Moraes

O deputado federal e ex-ministro do Turismo Gastão Vieira (Pros-MA) deu uma sugestão alternativa ao uso de militares da reserva para tentar acabar com as filas do INSS. A proposta do governo é usar 7 mil militares na tarefa. Mas a ideia enfrenta resistência dos próprios militares.

“Por que ao invés de militares Bolsonaro não convida funcionários aposentados do INSS?”, propôs.