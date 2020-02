Em vídeo, artistas cobram respeito e defendem repórter

Equipe BR Político

Um grupo de artistas, entre elas cantoras, atrizes e influenciadoras, publicou um vídeo para repudiar o ataque feito pelo presidente Jair Bolsonaro contra a repórter Patrícia Campos Mello, da Folha. Na última terça-feira, 18, ele afirmou que a jornalista “queria dar o furo a qualquer preço contra mim”. O comentário do presidente foi uma referência do depoimento calunioso de Hans River à CPMI das fake news.

“É assim que o atual presidente eleito do Brasil se refere a mulheres”, diz a atriz Sophie Charlotte no início do vídeo. “Bolsonaro não passou dos limites agora. Bolsonaro explodiu todos os limites há muito tempo”, diz a jornalista Milly Lacombe em outro trecho. “Apoiamos Patrícia Campos Mello e todas as mulheres que foram ofendidas por ele (Bolsonaro)”, diz, no vídeo, a atriz Débora Nascimento.

O vídeo foi produzido pelo grupo 342 Artes, criado pela produtora Paula Lavigne.