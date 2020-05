Em vídeo, Bolsonaro rebate críticas por atuação na pandemia

O presidente Jair Bolsonaro postou em suas páginas nas redes sociais um vídeo em que enfileira manchetes negativas sobre sua atuação na crise da pandemia de covid-19, inclusive de veículos da imprensa internacional, para depois apresentar dados que mostrariam “a verdade” a respeito das ações do governo.

O vídeo tem o slogan oficial do governo, Pátria Amada, Brasil, mas não há informação de se a peça é oficial, se foi produzida por encomenda da Secom às agências licitadas pela Presidência para fazer publicidade da administração federal.

Os ataques à imprensa, uma das marcas de Bolsonaro, aparecem no vídeo, que diz que “parte da imprensa insiste em virar as costas para os fatos, o Brasil e os brasileiros”.

Em quatro minutos, um tempo gigantesco para uma propaganda, o vídeo lista projetos e declarações de Bolsonaro, excluindo todas aquelas em que o presidente minimizou os riscos da pandemia, colocou em xeque as estratégias de isolamento social ou promoveu aglomerações em que foram afrontados os demais Poderes e as instituições.

A postagem do vídeo mostra a preocupação do Planalto com o desgaste da imagem de Bolsonaro, o que fica claro pelo “recibo” das manchetes negativas logo nas imagens iniciais da peça.