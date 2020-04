Em vídeo requentado, Bolsonaro repete: ‘Vai faltar dinheiro para pagar servidor’

No vídeo requentado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro de duas semanas atrás, a previsão feita pelo chefe do Planalto de que não vai ter dinheiro para pagar o servidor público nesta pandemia do novo coronavírus é repetida duas vezes. “Há 2 semanas falei sobre o que poderia acontecer no Brasil, caso se preocupassem apenas com um problema”, escreveu ele neste sábado de Aleluia, 11.

A fala “se a economia colapsar não vai ter dinheiro para pagar o servidor público” é acompanhada mais adiante da “vai faltar dinheiro para servidor também”. O restante da edição reforça o temor do presidente da República de colapso da economia. O Brasil registra 1.056 mortes e 19.638 casos confirmados em todas as unidades federativas, de acordo com o Ministério da Saúde, de covid-19. O País tem 127 mil casos suspeitos de coronavírus à espera de testes, segundo a pasta. Duas semanas atrás, as mortes não passavam de 60.