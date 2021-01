Em virtude do fuso horário, Cameli diz que Acre será o 1º a vacinar

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), afirmou na noite de quarta, 13, que o Estado dará o pontapé inicial da vacinação contra a covid-19 no País em razão do fuso horário de duas horas a menos em relação ao horário de Brasília. Segundo ele, a campanha nacional começará às 10h e, no Acre, será antecipada para 8h após debater o tema com o ministro Eduardo Pazuello em reunião realizada ontem na capital acreana.

“A vacinação deverá ser iniciada no país às 10 horas, no horário de Brasília, sendo que, em virtude do fuso horário, no Acre anteciparemos para às 8 horas”, disse o governador.

Pazuello disse hoje em reunião com a Frente Nacional de Prefeitos que a vacinação vai começar na próxima quarta-feira, 20, às 10h.

Agora, as atenções estão voltadas para a Anvisa, que deve dar o aval para uso emergencial das vacinas Coronavac e da fabricada pela farmacêutica AstraZeneca e Universidade de Oxford no domingo, 16.