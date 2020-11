Em Vitória, com todas as urnas apuradas, o segundo turno será entre o partido de dois dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, Republicanos, e o PT. Delegado Pazolini (Republicanos), teve 30,95% dos votos, e João Coser (PT), teve 21,82% no primeiro turno neste domingo, 15.

Gandini (Cidadania), acabou fora do páreo, com 21,12% dos votos da capital do Espírito Santo e pouco mais de mil votos a menos que o segundo colocado.