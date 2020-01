Embaixada alemã reage a Alvim

Equipe BR Político

A embaixada da Alemanha no Brasil também repercutiu o discurso do secretário de Cultura, Roberto Alvim, que parafraseou uma fala do ministro da Propaganda nazista, Joseph Goebbels. Pelo Twitter, a embaixada afirmou que se opõe a “qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nacional-socialismo”, como era formalmente chamado o regime nazista.

“O período do nacional-socialismo é o capítulo mais sombrio da história alemã, trouxe sofrimento infinito à humanidade. A Alemanha mantém sua responsabilidade. Opomo-nos a qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nacional-socialismo”, publicou a embaixada.