Gustavo Zucchi

A Comissão de Relações Exteriores do Senado quer resolver logo na volta do recesso um imbróglio que já dura mais do que deveria. A prioridade, segundo o presidente da Credn, Nelson Trad (PSD-MS), é sabatinar o indicado para a embaixada brasileira nos EUA, Nestor Forster. Ele foi indicado após a desistência de Eduardo Bolsonaro de ser a escolha do pai para o posto. Outra sabatina que deve acontecer logo no início de fevereiro é de Hermano Telles para a embaixada brasileira no Líbano.