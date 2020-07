Embaixador americano defende Eduardo após críticas por ‘intromissão’ em eleição

Todd Chapman, o embaixador americano no Brasil que promoveu um churrasco na embaixada dias antes de Jair Bolsonaro testar positivo para o covid-19, defendeu a manifestação de Eduardo Bolsonaro sobre as eleições nos EUA. Segundo O Globo, Chapman defendeu o direito do filho do presidente da República “exercer sua liberdade de expressão”.

Na última segunda-feira, 27, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara americana, Eliot Engel, criticou a posição do parlamentar brasileiro de defender a candidatura de Donald Trump contra Joe Biden. Eduardo, que foi presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara no ano passado, disse que se tratava da “posição pessoal” de Engel, e como de costume relembrou governos petistas para defender sua atitude.