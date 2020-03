Embaixador chinês responde governadores: ‘Vamos nos esforçar para isso’

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), avisou que recebeu uma resposta do embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, ao pedido de ajuda do Consórcio Nordeste, que reúne chefes do Executivo de nove Estados da região. “Sr. governador, já recebemos a sua mensagem. Vamos esforçar por isso”, disse Wanming. Por meio de uma carta, governadores da região pediram auxílio da China com medicamentos e instrumentos hospitalares. Nos últimos dias, Wanming contra-atacou o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, por causa de uma postagem culpando a China pela disseminação do coronavírus.