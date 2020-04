Embaixador da China cobra posição de governo brasileiro sobre Weintraub

O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, usou hoje suas redes sociais para reforçar a cobrança por uma resposta do governo sobre as queixas contra postagem do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Em nota oficial, a embaixada considerou que o ministro fez uma postagem difamatória contra a China, ao associar o país pejorativamente a uma suposta ação de espalhar o coronavírus para se beneficiar com a situação.

“O lado chinês aguarda uma declaração oficial do lado brasileiro sobre as palavras feitas pelo ministro da Educação, membro do governo brasileiro. Nós somos cientes de que nossos povos estão do mesmo lado ao resistir às palavras racistas e salvaguardar nossa amizade”, escreveu Wanming.