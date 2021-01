Embaixador diz que carta de Bolsonaro a Biden foi ‘bastante construtiva’

O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, chamou, nesta quinta-feira, 21, de “bastante construtiva” a carta enviada pelo presidente Jair Bolsonaro ao novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Em entrevista à rádio CBN, Chapman destacou as menções do brasileiro à aproximação dos dois países. O diplomata afirmou ainda que “uma transição presidencial, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, é um tempo de oportunidades, de identificar quais são as prioridades de um lado ou de outro, de buscar entendimentos e de ter um diálogo direto, que não seja através da imprensa”.

Questionado sobre riscos de que o País sofra críticas por sua política ambiental – como já fez o próprio Biden durante a campanha –, Chapman lembrou que esse é um tema que deve receber “uma ênfase muito grande” no novo governo. Sem falar em punições, o embaixador disse que os dois países podem “explorar quais são as oportunidades e chegar a acordos benéficos não apenas para o Brasil e os EUA, mas para o mundo”.

Como você leu no BRP, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, já abriu diálogo com a equipe de Biden para tentar estabelecer uma boa relação com os norte-americanos no setor.