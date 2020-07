Embaixador que esteve com Bolsonaro testa negativo para coronavírus

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou, pelas redes sociais, que o embaixador americano no Brasil, Todd Chapman, e sua esposa testaram negativo para covid-19. Os dois seguirão em quarentena, segundo o comunicado. Chapman esteve com o presidente Jair Bolsonaro no sábado, 4, em um almoço de comemoração da Independência dos Estados Unidos na residência do embaixador.

Na segunda-feira, 6, o presidente teve reuniões com os ministros Paulo Guedes, Braga Netto, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, Jorge Oliveira, Levi Mello e com o secretário especial de Cultura, Mário Frias, segundo sua agenda oficial.