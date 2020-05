Embaixador não dá previsão para fim da restrição de brasileiros nos EUA

O embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, avisou que não há previsão para o fim da restrição de viagens de brasileiros para o país norte-americano. Ele esteve reunido com Jorge Oliveira, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e após o encontro destacou que não sabe quanto tempo a medida vai durar.

“Não sabemos quanto tempo vai durar”, afirmou. “Estamos colaborando muito bem com o Brasil sobre este tema e esperamos que, quando passarmos por este tempo de pandemia, vamos poder retomar todas as nossas atividades de turismo, educação e tudo isso. Mas, por enquanto, vamos continuar com estas medidas que anunciamos.”