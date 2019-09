Equipe BR Político

O governo já tem uma estratégia “sólida” para conseguir emplacar Eduardo Bolsonaro como embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Segundo a Coluna do Estadão deste domingo, o Planalto pretende acelerar a liberação de emendas para senadores para que a aprovação do “03” na Casa Legislativa tenha uma vida mais tranquila na sabatina na Comissão de Relações Exteriores e no plenário.