Macron diz que França é ‘parte da Amazônia’

Equipe BR Político

O presidente francês, Emmanuel Macron, voltou a reforçar a importância da França como defensora da Amazônia pelo fato do território ultramarino francês, a Guiana Francesa, abrigar uma pequena parte do bioma. “A França é parte da Amazônia, então eu devo ser eficiente em buscar soluções”, disse ele à Folha. Na segunda,23, ele lamentou a ausência do Brasil entre os países que discursaram na Cúpula do Clima da ONU. No mês passado, ele chamou a Amazônia de “nossa”, dando início a um conflito com o presidente Jair Bolsonaro.

Macron se reuniu ontem com presidentes da região amazônica, como Iván Duque (Colômbia), Evo Morales (Bolívia), Sebastian Piñera (Chile), além do vice-presidente do Suriname, Ashwin Adhin. Segundo o francês, “a porta está aberta ao Brasil”.